Jurnalista Anca Alexandrescu a depus o nouă plângere la Poliție împotriva lui Andrei Caramitru, acuzându-l de instigare la ură și incitare la violență printr-un val recent de postări pe rețelele de socializare. Potrivit realizatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel, Caramitru continuă să distribuie așa-numite liste negre, vizâdu-i în mod direct pe suveraniștii și pe jurnaliștii care îi susțin, cu accent pe Anca Alexandrescu și echipa Realitatea Plus.

Nu este vorba despre liste făcute de Caramitru, este și mai grav: este vorba despre o listă cu așa-numiți ‘trădători’, făcută de un grup de mercenari, Getica se numește. Eu am mai vorbit despre ei, iar Caramitru le rostogolește, postează linkuri pe pagina sa de socializare și cere pedepsirea celor care se află pe acea listă”, a declarat Anca Alexandrescu.

Jurnalistă susține că pe lista respectivă nu se află doar numele ei, ci și ale unor cetățeni ruși cu care nu are nicio legătură, precum și o serie de jurnaliști și analiști români. Alexandrescu afirmă că nu este prima dată când Caramitru lansează astfel de atacuri, amintind că acesta a cerut public arestarea ei, a colegilor de la Realitatea Plus și închiderea postului.

Alexandrescu. Nu este vorba despre libertatea de exprimare, ci despre instigare la ură și violență

„Am făcut din nou plângere la poliție împotriva lui Caramitru pentru că instigă la ură și, prin ceea ce postează, incită la violență și la răzbunare. Aștept ca poliția să facă demersurile necesare, pentru că este a nu știu câta oară când face acest lucru”, a mai spus jurnalista, precizând că a sesizat și Poliția Capitalei, dar și pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Alexandrescu a subliniat că înțelege libertatea de exprimare, dar consideră că Andrei Caramitru „a trecut de orice prag imaginabil”, iar postările sale zilnice „îndeamnă la ură și instigă practic la violență”.

„Eu nu mai sunt dispusă să accept așa ceva, pentru că nu știi niciodată cum reacționează cineva. Ați văzut ce s-a întâmplat în America. Trebuie să fie precauți, trebuie să înțeleagă și Caramitru, și toți susținătorii lui Nicușor Dan, că legea este valabilă pentru toți, nu doar pentru unii”, a încheiat Anca Alexandrescu.