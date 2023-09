Gândurile mele bune se îndreaptă spre voi, dragi elevi și dascăli, mai ales că astăzi a început un nou an educațional. Este un nou început de drum, cu aceleași vechi probleme din sistem. Salarii mici, programă stufoasă cu multe materii fără rost, școli și licee în ruine, devenite săli de box, care nu mai sunt laboratoare ce pregătesc mințile tinere pentru un viitor luminat. În această țară, povara educației cade pe umerii învățătorilor și profesorilor inimoși, care încă se încăpățânează să șlefuiască, în ciuda tuturor dificultăților, o nouă generație care să preia frâiele acestei țări. Nu aș vrea să spun că este o bătălie pierdută, din contră. Sunt atât de multe de reparat în acest sistem bolnav, încât unii poate nu înțeleg de unde să înceapă curățenia.

Ei bine, de la vârf trebuie pornit acest demers. Până nu transformăm EDUCAȚIA în primul obiectiv al unui proiect serios pentru națiune, să nu ne mai mire că România nu mai are nicio universitate în Top 1000 în clasamentul internațional. Singura instituție de învățământ superior care a fost prezentă șase ani la rând în acest top a fost Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj. O perioadă a fost prezentă și Universitatea din București, dar în 2020 a ieșit din ierarhia mondială realizată de către Shanghai Ranking Consultancy. Unde sunt cei 6% din PIB pentru învățământ? Nu e greu de dat un răspuns. Proasta administrare a banului public, proiectele de infrastructură care se surpă imediat după tăierea panglicilor în scop electoral și risipa în buzunarele șmecherilor văduvesc această națiune de generații competente. Capabile să preia ștafeta de la noi și să transforme ruinele într-o națiune demnă și prosperă. Sunt multe motive pentru care privesc cu scepticism către viitor.

Apreciez anunțul lui Ciolacu privind reînființarea Școlilor Profesionale. Este o alternativă viabilă pentru copiii din această țară, care se pot specializa în diferite meserii.

În ultima perioadă s-a tot discutat pe toate părțile despre valul de noi artiști, care devin idolii tinerilor care ne calcă pe urme. Impropriu spus, ne calcă, asta pentru că devin tot mai rebeli, tot mai încăpățânați. Și noi am fost la vârsta lor, în care simțeam nevoia să experimentăm, dar adolescenții de azi parcă vor tot, asta fără să înțeleagă și faptul că trebuie să ofere ceva în schimb pentru a primi.

Pandemia și cei doi ani de școală online i-au alienat de valorile reale. Și, chiar dacă acasă sunt învățați cum să se comporte, societatea în care trăiesc îi schimbă total. Mulți cred că libertatea li se cuvine de drept, iar școala a devenit ceva derizoriu pentru ei. Nu pentru toți, dar pentru mulți, cu siguranță. Sincer să fiu, abia dacă auzisem de acest Gheboasă până la scandalul din spațiul public de după UNTOLD. Acest individ, cu 500 de mii de urmăritori pe TikTok, este produsul unei societăți bolnave, în criză morală și culturală. O societate în care aproape 50% din tineri sunt analfabeți funcțional. Am dus în derizoriu educația și ne condamnăm fără drept de apel viitorul. Am spus întotdeauna că investiția în școală este cel mai sigur pariu care da, va da roade în ani. Sper ca aceste cuvinte să se rostogolească în urechile surde ale celor care ne conduc. Asta pentru că asistăm la sinuciderea culturală a acestei țări, în care ziua de astăzi este încă una suportabilă, din toate aspectele. Cea de mâine, ei bine, către cea de mâine mi-e greu să privesc. Nu faptul că melodia respectivă era presărată cu înjurături este problema, ci faptul că nici măcar nu are un mesaj în spatele ei.

Fac parte din generația care crescut cu BUG Mafia, cu Paraziții și, deși nu sunt un mare fan, în ciuda versurilor pe care unii le consideră porcoase, muzica lor avea un mesaj. Un mesaj anti-sistem bazat pe și pe faptul că cei care scriau piesele acelea aveau un anumit grad de cultură. Cu mult, foarte mult peste cel al tinerilor de azi. Când ai în 34 de ani cam tot atâția șefi la Ministerul Educației, să nu ne mai mire că ne-am condamnat viitorul. Și, legat de UNTOLD, ori alte festivaluri de acest gen, mă înfioară că au putut avea acces atât de mulți copii. Organizatorii vor să facă bani, asta e clar.

Dar trebuie ca autoritățile să ia măsuri ferme și să interzică participarea adolescenților sub 14-16 ani la astfel de evenimente, chiar dacă au acordul părinților. Muzica trebuie să fie un act artistic care să transmită emoție, mesaje clare, pozitive. Dar copiii de azi și-au pierdut definitiv coordonatele. Am mai vorbit despre rețele de socializare care promovează toți bezmeticii fără Dumnezeu, care sunt urmăriți de sute de mii, milioane de puștani care îi transformă în zei ai internetului și în idoli ai unei noi generații care chiar dă foc valorilor tradiționale.

Pe TikTok, cea mai periculoasă aplicație creată vreodată, atât drogatul care a ucis doi tineri, cât și prietenii lui postau tot felul de filmulețe în care își etalau hainele de lux, ceasurile scumpe, bolizii și se afișau drogați și mândri că sunt psihotici, sub influența stupefiantelor. Și câți alții mai sunt ca ei?

Ca mamă de 5 copii, mă tem de tot ce se petrece pe aceste platforme greu de controlat. Și este cumplit că acești drogați sunt acoperiți de oameni influenți, au părinți bine ancorați la vârful puterii și chiar în mafia care face bani grei din afaceri dubioase. Președintele Klaus Iohannis a anunțat astăzi că va convoca CSAT pentru fenomenul drogurilor. Și Marcel Ciolacu a anunțat noi modificări legislative. Elevii care vor fi prinși sub influența stupefiantelor ar putea să nu mai poată da de permis la 18 ani. Marcel Ciolacu spune însă că nu susține o testare în masă în școli, deoarece acest lucru ar crea o isterie națională.

Suntem o națiune creștină, preoți cu crucea-n frunte au condus în luptă armatele de bravi eroi care s-au jertfit pentru ca România să existe, dar azi ne îndreptăm către un nihilism ucigător de frumos, de tradițional și de normal. Treziți-vă, dragii mei români, înainte să fie prea târziu! Știu că e greu să privim în ansamblu și mai departe de propria noastră familie, mai ales că nevoile primare devin din ce în ce mai greu de satisfăcut.

Vedem că se mai pregătește o lovitură uriașă pentru români: una dintre măsurile pe care Guvernul le ia în calcul pentru a aduce bani la buget este eliminarea subvenției pentru încălzirea din sistemul centralizat. Asta în contextul în care de la începutul anului românii vulnerabili ar putea să nu mai beneficieze nici de voucherele pentru plata facturilor la energie, cel puțin asta este propunerea Uniunii Europene. Vestea vine în contextul în care milioane de români sunt deja vulnerabili în fața facturilor mari. Vom asista iar la dramele din iernile trecute, când mulți consumatori vulnerabili, mai ales bunici cu pensii de nimic, au renunțat la mâncare și medicamente ca să achite sumele uriașe cu care i-au îmbogățit pe băieții deștepți? De ce nu se găsește nici acum o soluție pentru a opri acest motor de la care (a)u pornit criza care i-a sărăcit pe români? Statul este principalul beneficiar al acestei nenorociri, prin sumele imense care se varsă la bugetul calculat greșit cu 45 de miliarde de lei. Oficial, în realitate, această eroare cred că este mult mai mare. În acest caz vorbim, fără dubiu, despre o tâlhărie organizată la cel mai înalt nivel, nu trebuie să vă reamintesc de faptul că au fost cazuri de români care au suferit infarct când au primit facturile umflate din pix.

Din fericire, controversatul procent de 9,4% din PIB cheltuieli cu pensiile a fost eliminat din PNRR. Asta înseamnă că Executivul are acum mână liberă pentru creșterile promise de pensii și nu mai există această constrângere. Să vă văd acum, stimați politicieni, pe ce mai dați scuza pentru incompetența voastră! Nu mai aveți acoperire dacă nu majorați veniturile bunicilor de rând, evident. Nu vorbesc de șmecherii care încasează, pe ochi frumoși zeci de mii sau sute de mii de euro lunar. Oricum, gogoașa asta cu cei 9,4% a fost aruncată în spațiul public pentru a acoperi lipsa de soluții. Veniturile pensionarilor puteau fi majorate oricum, a fost o gargară prin care unii au încercat să puncteze electoral. E simplu, dacă economia funcționează, crește PIB ul, iar odată cu el și anvelopa financiară care să fi acoperit acei 9,4%.

Să știți, dragi politicieni, de stânga ori de dreapta, ori de extremă, că românii nu sunt chiar atât de ușor de păcălit. O să vedeți în 2024! Și, în ciuda manevrelor voastre prin care vreți să îi țineți dezbinați, mulți încep să priceapă schemele voastre cinice.

Cu războiul care terorizează deja românii de la graniță, nu ne mai permitem lideri fără coloană, fără demnitate. Putin ne testează zilnic limitele și iată că se vorbește deja despre evacuări în Deltă, la frontiera cu vecinul nostru invadat de noua armată roșie. Asta în timp ce trupele noastre se confruntă cu lipsuri majore și cu demisii fără precedent.

Vă cer public să reformați sistemul de apărare. Nu mai este de glumă! Bombe cad lângă noi și bagă spaima în comunitățile de la frontieră! Nu ne putem baza doar pe sprijinul aliaților, cred că este momentul ca în jurul acestei mici armate, cu experiență pe fronturile de luptă, să construim o forță capabilă să țină piept oricărei provocări care vine de la est, poate chiar și de la vest. Să veghem, dragii mei, la tot ce se poate petrece. Trăim vremuri în care orice se poate întâmpla, iar noi nu suntem pregătiți pentru absolut nimic.

Așadar, unde-s mulți puterea crește! Să ne unim în cuget și simțiri, altfel nu vor rezista în fața furtunii care ne poate arunca la coșul de gunoi al istoriei. De aceea, vă îndemn să ne ridicăm la luptă împotriva celor care se cred stăpâni pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu și, mai ales, pe destinele noastre.

Să nu uităm că astăzi se împlinesc 22 de ani de la momentul care a schimbat pentru totdeauna lumea. Atentatele din SUA din 11 septembrie 2001 au fost punctul de cotitură în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și a frăției dictatorilor care voiau să stăpânească lumea. Eram o adolescentă când s-a întâmplat totul și nu am să uit niciodată imaginile cu cel de-al doilea avion care a lovit WTC. Ca mulți dintre voi, le-am urmărit în direct și am știut că nimic nu va mai fi la fel. Și astăzi trăim aceleași pericole, care sunt însă mult mai aproape de noi. Tocmai de aceea am dat milităria jos din pod și am îmbrăcat din nou această uniformă care simbolizează lupta împotriva corupției, a mafioților, a lorzilor care ne ucid cu medicamente și droguri, dar mai ales lupta împotriva celor care vor să renunțăm la tradiții, la credință, la tot ce e bun și frumos, la tot ce e încă românesc. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.