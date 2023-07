România arde! La propriu! Și nu doar din cauza temperaturilor extreme din termometre. România e pârjolita de corupții, incompetenții și nepăsători care s-au proclamat stăpânii ei, precum moșierii din vechime. M-am saturat, vă spun cu mâna pe inimă, să vorbesc doar despre probleme, crize și nenorociri.

Vin, seară de seară, cu sufletul deschis în fața dumneavoastră și va propun să lansăm acest proiect de țară. Venim cu soluții, dar am impresia ca acestea cad în urechile surde ale celor de la butoane. Însă nu descurajez și nu am să încetez, avându-vă parteneri pe dumneavoastră, dragi români, să va fiu voce și ecou în fața decidenților. Ieri am evitat o tragedie, doar bunul Dumnezeu a făcut ca totul sa nu ia o întorsătură greu de imaginat. Îngerii micuților internați la spitalul Robănescu au fost medicii eroi, alături de cei de la ISU. Lor trebuie sa le mulțumim. Nu pot sa nu mă întreb de ce nu a sosit la fata locului, la ora nenorocirii, nici măcar un politician de calibru. Nici de la putere, nici din opoziție. Răspunsuri sunt multe, speculații la fel. Cert este un singur lucru: nu vor sa se asocieze cu astfel de evenimente, ori nu le pasa de dramele românilor. Prefera sa se ascundă în spatele unei tastaturi, postează mesaje pe rețelele de socializare, dar nu vin în mijlocul poporului, când este cea mai mare nevoie de ei. Nu cred că au auzit de Winston Churchill, premierul britanic stâncă de care Wehrmachtul nazist s-a izbit în al doilea război mondial. În timpul campaniei de bombardare a orașelor Angliei, acesta nu s-a ascuns în buncăr. A mers printre oameni, și-a croit drum prin moloz și ruine, doar pentru a fi alături de națiunea sa. Noi suntem un popor în depresie, cu moralul la pământ. Cel mai mare pericol este sa ne obișnuim cu această stare de fapt, în care sa nu mai vedem o ieșire și sa ne declarăm învinși. Nu, dragii mei! Nu am pierdut lupta. Trebuie sa ne adunam tot curajul și să pornim ofensiva reala pentru a salva această patrie. Câte spitale au ars în ultimii ani? Câți romani trebuie sa mai moara cu zile ca sa schimbam ceva? Am crezut ca învățam o lecție din Colectiv. Acei tineri au pierit în zadar. Sacrificiul lor a fost în van. Asta pentru ca responsabilii țării nu au făcut nimic pentru a preveni noi tragedii. Ministrul turist Rafila, cel care condamnă zilnic la moarte sute de bolnavi, spune ca nu se cade ca tocmai el, un demnitar cu asa greutate, să vorbească despre transformatoare. Stimate domnule ministru, ați dovedit că nu aveți empatia și competențele necesare pentru a fi în funcția aceasta. Dacă vreți binele țării, faceți un pas în spate! Lăsați pe altcineva capabil sa reconstruiască acest sistem în ruine. Spitalele vechi de aproape un secol sunt bombe cu ceas, gata oricând sa fie cimitir pentru nevinovații care vin sa își caute sănătatea într-un sistem bolnav. S-a tot vorbit despre PNRR, dar nici măcar nu sunteți în stare sa luați acele miliarde de euro pentru investiții în infrastructura. Aveți la buget o gaura de cam 38 de milioane de pensii minime, nu de lux. Dar nu vă pasă să aplicați reformele absolut necesare pentru a atrage acei bani în economia noastră, care e pusă la pământ de interese oculte. După ce au trâmbițat marea reformă, pensionarii speciali rămân cu privilegiile în buzunar. Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pe acest subiect. Mai mult, judecătorii CCR nu au venit cu o decizie nici pentru legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Astfel, magistrații rămân cu aceleași beneficii până în 2028, va crește vârsta de pensionare la 65 ani (treptat, până în 2035), iar trecerea la pensii pe contributivitate se va face până în 2043. Iată ce vizionari sunt aleșii patriei! Gândesc pe… termen lung! Ați sesizat ironia, sper! Vedem că se poartă negocieri cruciale pentru cinci milioane de pensionari. Toate sunt „cruciale”, dar fără finalitate. Ministrul Muncii va discuta mâine cu șefii Comisiei Europene pe noua lege a pensiilor, care ar trebui să fie gata până în luna septembrie și să elimine din inechitățile. Tot de atunci ar trebui să înceapă și recalcularea propriu-zisă a dosarelor, după digitalizarea acestora. Tot mâine, ministrul Simona Bucura Oprescu va discuta cu oficialii europeni și despre legea salarizării. Totul în contextul în care și aceasta ar trebui să fie gata în cel mult o lună, atunci când, potrivit unor surse, Guvernul ia în calcul să majoreze minimul pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei. Pe hârtie suntem bine. În realitate stăm prost. Cartoful fierbinte din mâinile lui Ciucă și Ciolacu rămâne gaura uriașă din bugetul calculat greșit. Cele aproape 45 de miliarde de lei trebuie scoase de undeva. Acel „undeva” fiind, evident, buzunarele poporului sărăcit fără milă. Iar disperarea decidenților este uriașă și vor să pună bir până și pe moarte. Potrivit unor surse, ministrul Finanțelor ar fi propus majorarea taxei pe moștenire la 3%. În prezent, dacă succesiunea este făcută în doi ani nu se plătește niciun impozit, iar dacă termenul este depășit impozitul este de 2%. Taxa pe moștenire ar fi fost discutată în ședința coaliției de luni, la pachet cu celelalte măsuri fiscale care vor intra în vigoare din această toamnă. Va fi eliminată cota de TVA de 5% care se aplică inclusiv pentru gigacalorie, astfel că facturile ar putea să explodeze la iarnă. Dispar și scutirile de taxe în agricultură, IT, iar afacerile mici vor plăti noi impozite. Azi a fost protest de amploare în fața Guvernului. Mii de angajați din construcții sunt revoltați de intenția coaliției care vrea să le reintroducă impozitele pe salarii. Vorbim de contribuția la sănătate de 10% din salariul brut. Mai punem lacătul pe încă un domeniu care funcționează, în ciuda tuturor problemelor cu care s-a confruntat în ultimii ani. De altfel, comerțul, sectorul IT și cel al construcțiilor au avut cele mai importante contribuții la creșterea PIB-ului în primul trimestru al acestui an. Potrivit datelor oficiale, furnizate de INS, economia României a crescut cu 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dar guvernanții par că vor să oprească acest avans. Mulți specialiști spun că acum decontăm criza din energie, criză în care statul a aplicat politici de canibalism economic, ce au produs inflație și sărăcie. Ne mai miră ceva într-o țară în care fiecare face ce vrea, fără să îi pese de consecințe? De legi? De moralitate? Am tot prezentat ororile din azilele groazei, care nu sunt doar în Voluntari, ci în toată țara. Îi pasă cuiva? Vor face autoritățile curățenie până la capăt? În Ilfov patronul unui astfel de lagăr are tupeul să își continue afacerea, chiar dacă ANPC a suspendat activitatea. Asta după ce au fost descoperite nereguli grave. Mafioții nu au teamă de nimic, le pasă doar de buzunarele lor, de conturile lor umflate din lacrimile și suferința românilor cinstiți. Până nu vom avea legi clare, un sistem de justiție funcțional în adevăratul sens al cuvântului, această țară e condamnată să moară lent, dar sigur. Iertarea vinovaților înseamnă condamnarea celor nevinovați. A venit vremea azi, la mai bine de un secol de când a intrat în vigoare tratatul de la Trianon, prin care se consfințea cea mai frumoasă pagină a existenței noastre bimilenare, să înțelegem că e rândul nostru să facem mare România. Dar pentru ca acest deziderat să fie realizat, trebuie să eliminăm oamenii mici, care trădează interesul național pentru câțiva arginți, din conducerea națiunii. Ca în fiecare seară, eu vă invit să ne unim în cuget și în simțiri, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană. Sunt Alexandra Păcuraru.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir