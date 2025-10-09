Hidrologii au emis, joi, două avertizări cod portocaliu şi cod galben de inundaţii şi anunţă creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din sudul şi sud-estul ţării.

”Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, I.N.H.G.A. actualizează Avertizarea Hidrologică emisă în data de 7 octombrie.

În acest context, în intervalul 9 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 24:00, este în vigoare Codul Portocaliu de inundaţii pentru judeţul Constanţa, unde sunt vizate sectoarele râurilor Topolog (sectorul aferent S.H. Saraiu) şi Casimcea (sectorul aval confluenţă cu râul Cartal)”, a transmis INHGA.

De asemenea, în intervalul 9 octombrie, ora 10:00 – 10 octombrie, ora 12:00, va fi activ Codul Galben de inundaţii, care vizează judeţele Olt, Teleorman, Tulcea şi râurile din jumătatea de nord a judeţului Constanţa.