Polițistul implicat în accidentul mortal petrecut în data de 2 decembrie, pe DN12, la ieșirea din Sfântu Gheorghe, avea o alcoolemie de 0,60 mg/l în aerul expirat, rezultat indicat la testarea cu aparatul etilotest, anunță WE RADIO.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a preluat dosarul și face cercetări in rem pentru ucidere din culpă, vătămare corporală și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Purtătorul de cuvânt al instituției, procurorul Ionel Pădurariu, a declarat pentru We Radio că organele de cercetare așteaptă rezultatele probelor de sânge pentru a afla cu exactitate ce alcoolemie avea șoferul.

„Luni a intrat dosarul la noi, cu propunere de preluare, noi l-am solicitat de vineri având în vedere calitatea unuia dintre conducătorii auto, despre care ni s-a confirmat că este un organ de cercetare penală al Poliției Judiciare. Cercetările se desfășoară pentru 3 infracțiuni: ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe, având în vedere că șoferul care a fost accidentat a fost testat cu aparatul alcooltest iar rezultatul a fost de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În astfel de situații, când sunt accidente mortale, indiferent de această cantitate de alcool în aerul expirat, se prelevează obligatoriu și probe de sânge care sunt trimise către Serviciul de Medicină Legală pentru stabilirea alcoolemiei. Încă nu am primit acest rezultat. Deocamdată cercetările se desfășoară in rem, față de fapte și nu față de persoane”, a explicat procurorul Ionel Pădurariu, pentru We Radio.

