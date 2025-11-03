Un livrator străin a fost victima unei agresiuni în Popești-Leordeni, incidentul având loc în urma unei dispute și șicanări în trafic. Potrivit informațiilor, bărbatul care lucra pentru o platformă de livrări ar fi fost atacat fizic, iar incidentul a survenit pe fondul tensiunilor apărute între șoferi în trafic.

