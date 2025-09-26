Un aeroport din nordul Danemarcei a fost închis din nou peste noapte din cauza unor presupuse drone observate în zonă.

Incidente similare au avut loc în ultimele zile, inclusiv în preajma unui aeroport militar danez, iar autorităţile de la Copenhaga au acuzat ieri un atac hibrid, care prin repetiţie şi amploare indică un autor profesionist.

Premierul Mette Frederiksen nu a exclus implicarea Rusiei după ce alte ţări NATO, precum Polonia şi România, s-au confruntat cu intruziuni de drone ruseşti, iar avioane de luptă ale Rusiei au violat spaţiul aerian estonian.

Moscova a negat „ferm” că ar avea legătură cu dronele din Danemarca.