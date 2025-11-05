Este doliu în fotbalul românesc! A murit marele Emeric Ienei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua. Fostul antrenor avea vârsta de 88 de ani, scrie Fanatik.

Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani! Fostul mare jucător și antrenor român de fotbal s-a stins din viață în jurul orei 10:40 în această dimineață. Vestea dispariției lui „nea Imi” îndoliază o țară întreagă.

Veste tristă în fotbalul românesc! Marele Emeric Ienei, antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 alături de Steaua, s-a stins la vârsta de 88 de ani. În ultimii ani din viață, Emeric Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate.

În ultimele zile din viață, Emeric Ienei a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Ca fotbalist, Emeric Ienei a evoluat pentru echipe, precum UTA Arad, Steaua București și Kayserispor, în Turcia.

Regretatul Emeric Ienei a fost artizanul celei mai mari performanțe din fotbalul românesc. În primăvara anului 1986, marele antrenor român a fost pe bancă la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni, antrenând fotbaliști de legendă, precum Duckadam, Lăcătuș sau Boloni.