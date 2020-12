În perioada sărbătorilor poliţiştii vor veghea la respectarea legii și vor desfăsura activități în vederea prevenirii și a combaterii faptelor de natură penală și contravențională pentru asigurarea unui climat de liniște și siguranță publică în județul Covasna.

Pe parcursul ,,minivacanței” de Crăciun 285 de polițiști vor fi la datorie în teren.

Fiind în pragul sărbătorilor de iarnă, pentru siguranța dumneavoastră, polițiștii covăsneni doresc să vă facă următoarele recomandări:

Conduceți responsabil!

Dacă ați consumat alcool, mașina rămâne în parcare! Legislația rutieră are toleranță zero față de conducerea vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice vă pune viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic în pericol grav.

Respectați cu strictețe normele legale privind circulația vehiculelor pe drumurile publice și adaptați viteza la condițiile atmosferice și de drum pentru a putea efectua orice manevră în siguranță.

Înainte de a porni la drum informați-vă temeinic cu privire la condițiile atmosferice și de drum, planificați călătoria din timp și asigurați-vă că autoturismul este în stare bună de funcționare.

Nu uitați de politețea rutieră, păstrați-vă calmul în trafic.

Adoptați o conduită responsabilă și preventivă la volan, cu toții dorim să ajungem în siguranță la destinație!

Protejați-vă proprietatea!

La cumpărături și nu numai, păstrați-vă banii în buzunarele interioare ale vestimentaţiei, supraveghiați-vă în permanenţă genţile şi sacoşele de cumpărături.

Parcați maşina, pe cât posibil, în zonele special amenejate şi iluminate și nu lăsați obiecte de valoare în autoturism.

Tine-ți cont de faptul că obiectele tentante, lăsate la vedere, reprezintă adevărate ,, cadouri” pentru hoţi.

Aveți grijă de locuința dumnevoastră!

În cazul în care plecați din locuința dumneavosatră, asigurați-vă că ați încuiat intrarea și ferestrele domiciliului, nu lăsați obiecte ce pot fi sustrase în curtea imobilului.

Nu postați materiale pe rețelele de socializare ori bilete în ușă sau mesaje pe robotul telefonc prin al căror conținut să se certifice absența dumneavoastră din locuință.

Nu uitați că hoții nu ,,iși iau liber ” de sărbători.

În contextul actual, tot mai multe persoane folosesc mediul online pentru a achiziționa diverse bunuri și servicii apelând la diverse platforme/site-uri on-line specializate în acest sens.

În anticiparea sărbătorilor de iarnă, perioadă ce coincide cu o creștere a cumpărăturilor în mediul online, folosirea tot mai frecventă a acestui tip de servicii poate creea oportunități și pentru persoanele care folosesc mediul online pentru a săvârșii infracțiuni.

Dacă efectuați cumpărături pe site-uri de comerț online de la persoane fizice, nu trimiteți banii în avans. Folosiți un serviciu cu plata ramburs (achitarea costurilor de către destinatar la momentul livrării bunului).

Evitaţi achiziţia de mărfuri oferite la preţuri mult mai mici decât preţul real, verificați valoarea reală a bunurilor pe site-urile de comerț autorizate. Indiferent de natura bunurilor postate nu reacționați precipitat la astfel de ,,oferte”.

Evitați să faceți cumpărături pe site-uri care nu folosesc un serviciu de tip ”full authentification” (Verified by Visa / MasterCard Secure Code);

Atenție la materialele pirotehnice!

Vă reamintim că în conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995, persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să comercializeze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale.

Prin excepţie de la prevederile legale mai sus menționate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoria 1/F1, iar persoanele au împlinit vârsta de 18 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile P1 și/sau T1.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă următoarele fapte:

a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept; b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani; c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Aveți grijă de dumneavoastră și de cei din jur, nimeni nu dorește să își petreacă sărbătorile la ,,camera de gardă ”.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna dorește să vă asigure de întreaga noastră disponibilitate în serviciul legii și al cetățeanului, să vă ureze sărbători fericite și în siguranță!

Sursa: Realitatea de Covasna