Au rămas mai puțin de zece zile până la a 15-a ediție a Zilelor Sportive Sfântu Gheorghe – cel mai mare eveniment sportiv din județul Covasna, programat să aibă loc în ultimul weekend al lunii (23-25 septembrie), iar organizatorii au prezentat noutățile din acest an, scrie We Radio.

Programul cuprinde nu mai puțin de 111 activități sportive pentru toate vârstele, care se vor desfășura timp de 3 zile în mai multe locații din centrul orașului. Printre acestea se numără diferite programe pentru copii și familii, concursuri de alergare, campionate de tenis cu piciorul, streetball, tiroliană, ciclism, călărie, programe cu câini, baschet, fotbal, sau handbal.

„Ca în fiecare an, încercăm să organizăm programe pentru toată lumea, pornind de la cei mai mici, şi până la sportivii profesionişti adulţi şi tineri. Cele mai multe programe pentru copii le vom avea duminică, de Ziua familiilor. Vor fi programe cu câini, tiroliană, concursuri de alergări, vom avea foarte multe competiţii. Printre programele noi se numără Safety bike, al cărui scop este conştientizarea asupra modului de a conduce motocicleta. Vom avea o competiție denumită Ronaldo Challenge, în cadrul căreia va fi atârnată o minge de fotbal la înălţimea de la care Cristiano Ronaldo a marcat un gol, iar provocarea va fi ca participanții să reuşească să lovească mingea cu capul, premiul fiind un tricou inscripționat cu sigla Zilelor Sportive. Şi în acest an vom organiza Saint George Fittest Challenge, care va avea loc în centrul oraşului, dar şi o competiţie pentru Consiliul Local, Consiliul Judeţean, actori şi presă. Vom avea două zile de încălzire în care Consiliul Judeţean organizează diverse programe, inclusiv pentru vârstnici. Cei din Consiliu se vor deplasa pe biciclete la Căminul Zathureczki Berta şi la Azilul de bătrâni de la Hăghig, iar miercuri va fi gimnastică de înviorare pentru personalul Consiliilor Judeţean şi Local”, a explicat Nemes Áron, directorul Clubului Sportiv Școlar și principalul organizator al evenimentului, pentru We Radio.

Foto: WE RADIO